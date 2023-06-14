В Екатеринбурге осудили участников ОПГ за мошенничество с перевозками металлических изделий на сумму более 10 млн рублей

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о махинациях с жилой недвижимостью на сумму более 13 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В Екатеринбурге вынесен приговор гражданину, обвиняемому в махинациях с жилыми ...