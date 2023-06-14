В Екатеринбурге осудили участников ОПГ за мошенничество с перевозками металлических изделий на сумму более 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В Екатеринбурге вынесен приговор гражданину, обвиняемому в махинациях с жилыми ...25.01.2023 В Екатеринбурге осуждены участники преступной группировки за кражу автомобилей почти на 9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор двоим ...24.11.2022 Жителя Каменска-Уральского осудили за мошенничество под видом заключения договоров лизинга на сумму более 4,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Каменске-Уральском местному жителю Синарский районный суд вынес приговор по обвинению ...24.08.2022 В Ревде пятерых екатеринбуржцев осудили за фальшивомонетничество
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Ревдинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти жителей ...10.10.2019 В Екатеринбурге осуждены члены преступной группы за 40 краж на сумму свыше 9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Валерия Маслова, ...