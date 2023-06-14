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В Екатеринбурге осудили участников ОПГ за мошенничество с перевозками металлических изделий на сумму более 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд вынес приговор участникам организованной преступной группы за совершение мошенничества с металлоперевозками. Общая сумма ущерба составила более 10 млн руб., сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Так, суд установил, что двое из трех участников ОПГ по предварительному сговору заключали договоры на перевозку металлических изделий с третьими лицами. Однако вверенный им груз сдавали в пункт металлолома в Пермском крае.

В соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере» двое обвиняемых получили наказание в виде 3 лет 5 месяцев и 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В отношении третьего соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство.

Приговор не вступил в законную силу.
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