В Екатеринбурге осуждены участники преступной группировки за кражу автомобилей почти на 9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор двоим участникам преступной группировки, совершавшим кражи автомобилей. Общая сумма ущерба составила 8,7 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Так, судом было установлено, что в первой половине 2020 года злоумышленники вместе с другими лицами совершили кражи шести автомобилей зарубежного производства на территории Свердловской области и Пермского края. В ходе расследования уголовного дела три автомобиля были возвращены их владельцам, местонахождение еще трех машин устанавливается.
В соответствии с пунктами «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой», один из обвиняемых получил 10 лет лишения свободы, другой — 4,5 года со штрафом в размере 40 тыс. руб. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...10.10.2019 В Екатеринбурге осуждены члены преступной группы за 40 краж на сумму свыше 9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Валерия Маслова, ...04.10.2019 В Екатеринбурге участник преступной группы приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении 38-летнего Александра Терпугова. Он ...12.10.2018 В Екатеринбурге за кражу 22 автомобилей осудили трех членов ОПГ
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор трем членам организованной ...10.04.2018 В Березовском осуждены похитители шести автомобилей иностранного производства
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. Березовский городской суд вынес приговор двум местным жителям Артему Токареву и Дмитрию ...