В Екатеринбурге осуждены участники преступной группировки за кражу автомобилей почти на 9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор двоим участникам преступной группировки, совершавшим кражи автомобилей. Общая сумма ущерба составила 8,7 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Так, судом было установлено, что в первой половине 2020 года злоумышленники вместе с другими лицами совершили кражи шести автомобилей зарубежного производства на территории Свердловской области и Пермского края. В ходе расследования уголовного дела три автомобиля были возвращены их владельцам, местонахождение еще трех машин устанавливается.



В соответствии с пунктами «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой», один из обвиняемых получил 10 лет лишения свободы, другой — 4,5 года со штрафом в размере 40 тыс. руб. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.