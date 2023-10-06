Официальный курс доллара США вырос на 86 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 10.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 октября 2023 года. Курс доллара США вырос на 86,87 коп., до 101,35 руб., евро — на 1,02 руб., до 107,03 руб.