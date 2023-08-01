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В России доля заемщиков моложе 30 лет составила почти 30%

УрБК, Москва, 09.10.2023. В России в январе-августе 2023 года самой большой возрастной группой в структуре заемщиков по выданным кредитным картам впервые стали граждане моложе 30 лет. Так, их доля составила 29,5% (+6 п. п. к прошлому году), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что граждане моложе 30 лет также стали единственными, чья доля в структуре заемщиков по выданным кредитным картам выросла за указанный период.

Так, доли заемщиков из остальных возрастных диапазонов, напротив, сократились. При этом сильнее всего этот показатель снизился у группы заемщиков старше 60 лет — на 2,7 п. п., до 8,5%.
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