В Екатеринбурге количество договоров долевого участия на «первичке» за год выросло на 80%

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Екатеринбурге число договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) на первичном рынке жилья в I-III кварталах 2023 года выросло на 80% по сравнению с тем же периодом 2022 года. По отношению к 2021 году увеличение составило 50%. Об этом в своем блоге REBURG написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.



«Компании ставят рекорды и уже не стесняются поднимать цены — других вариантов нормализовать темпы выбытия не придумано. Предварительные данные за I-III квартал 2023 свидетельствуют о росте числа ДДУ на 80% к аналогичному периоду прошлого года и на 50% к 2021», — отмечает он.



По его словам, число подписанных в сентябре договоров, уже прошедших регистрацию, составило более 4 тыс. штук. Это позволяет оценить количество сделок по ДДУ в прошедшем месяце на уровне 5,3 тыс. единиц.



В то же время, по словам М. Хорькова, к началу октября число нереализованных новостроек немого снизилось — 49,5 тыс. квартир. Из них менее 2 тыс. сданы в эксплуатацию, а остальные находятся на стадии строительства. Также он отмечает продолжающееся сокращение выбора в сегменте готовых квартир.



Кроме того, за последние два-три месяца цены в экспозиции выросли почти у всех продавцов. При этом повышение варьируется от 3-5% до 20%.