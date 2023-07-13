В Екатеринбурге количество договоров долевого участия на «первичке» за год выросло на 80%

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В 2023 году на первичном рынке жилья Екатеринбурга ежемесячно заключается более 2 тыс. ...13.06.2023 В Екатеринбурге число сделок по ДДУ за год выросло в 4,7 раза
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В мае 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза
В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в ...12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...11.07.2022 Число нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга увеличилось до 30 тыс. штук
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. Количество нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга увеличилось до ...