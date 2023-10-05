Официальный курс доллара США вырос на 81 коп., евро — на 1,2 руб.

УрБК, Москва, 06.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 октября 2023 года. Курс доллара США вырос на 81,49 коп., до 100,49 руб., евро — на 1,22 руб., до 106,01 руб.

