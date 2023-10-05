УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:47

Официальный курс доллара США вырос на 81 коп., евро — на 1,2 руб.

УрБК, Москва, 06.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 октября 2023 года. Курс доллара США вырос на 81,49 коп., до 100,49 руб., евро — на 1,22 руб., до 106,01 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 09:25 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 06.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 октября 2023 года. Курс ...

05.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 24 коп.

УрБК, Москва, 05.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября 2023 года. Курс ...

04.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 19 коп.

УрБК, Москва, 04.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 октября 2023 года. Курс ...

03.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 70 коп.

УрБК, Москва, 03.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 октября 2023 года. Курс ...

22.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 73 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 22.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 августа 2023 года. Курс ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»15.09.2023Одеть Шигира15.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов
Архив новостей
Октябрь 2023 (167)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18