Официальный курс доллара США вырос на 81 коп., евро — на 1,2 руб.

УрБК, Москва, 06.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 октября 2023 года. Курс ...05.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 24 коп.
УрБК, Москва, 05.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября 2023 года. Курс ...04.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 19 коп.
УрБК, Москва, 04.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 октября 2023 года. Курс ...03.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 70 коп.
УрБК, Москва, 03.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 октября 2023 года. Курс ...22.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 73 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 22.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 августа 2023 года. Курс ...