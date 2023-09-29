Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 110 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. По состоянию на 25 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...21.09.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 109,2 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. По состоянию на 18 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...27.07.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108,7 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. По состоянию на 24 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...07.07.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108,2 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. По состоянию на 3 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...02.06.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 107 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. По состоянию на 29 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...