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Вчера, 18:01

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 110 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 2 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 110 тыс. 093 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,5%, за месяц — на 0,9%.
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