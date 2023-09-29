Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 110 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 2 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 110 тыс. 093 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель вырос на 0,5%, за месяц — на 0,9%.