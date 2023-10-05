В Челябинске долгосрочная аренда квартир за год подорожала на четверть

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в III квартале 2023 года ...05.10.2023 Челябинск стал лидером рейтинга среди городов РФ по росту стоимости жилья на вторичном рынке
УрБК, Челябинск, 05.10.2023. В Челябинске средняя стоимость объектов на вторичном рынке жилья в III квартале 2023 года ...18.09.2023 В Челябинске аренда квартир за год подорожала на 25%
УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в августе 2023 года составила 20 тыс. руб. ...13.09.2023 В Челябинске аренда однокомнатных квартир за год подорожала на 54%
УрБК, Челябинск, 13.09.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в сентябре 2023 года составила ...12.07.2023 В Челябинске аренда однокомнатных квартир за I полугодие подорожала на 14,6%
УрБК, Челябинск, 12.07.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир составляет 17 тыс. 011 руб. в ...