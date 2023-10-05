В Челябинске долгосрочная аренда квартир за год подорожала на четверть

УрБК, Челябинск, 06.10.2023. В Челябинске средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в III квартале 2023 года составила 20 тыс. руб. в месяц. За квартал этот показатель вырос на 18%, за год — на 25%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Что касается спроса на рынке долгосрочной аренды квартир в столице Южного Урала, за квартал он вырос на 50%, за год — на 23%.



Лидерами по росту спроса на аренду жилья за квартал среди городов РФ, участвующих в исследовании, стали Ставрополь (+95%), Саратов (+91%) и Киров (+86%).



Предложение на рынке аренды квартир в Челябинске, в свою очередь, за оба периода показало отрицательную динамику. Так, за квартал оно снизилось на 6%, за год — на 18%.