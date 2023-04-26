«Атомстройкомплекс» и банк ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. Крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» и федеральный банк ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве по части проектного финансирования жилищного строительства. Решение о взаимодействии компаний было достигнуто на площадке международного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба девелопера.Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
«Свердловская область входит в топ-5 регионов по объемам текущего строительства жилья. Для Банка ДОМ.РФ регион является одним из приоритетных: только в рамках форума мы подписали три кредитных договора с застройщиками о строительстве жилья в Екатеринбурге. Группа «Атомстройкомплекс» — наш стратегический партнер, мы финансируем уже 4 проекта девелопера с совокупным лимитом кредитования 18,2 млрд руб. Благодаря нашему сотрудничеству в регионе будет построено 267 тыс. кв. м качественного и современного жилья для 2,7 тыс. семей», — сказал директор Управления региональным корпоративным бизнесом Банка ДОМ.РФ Александр Чобан.
Также замдиректора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Александр Копылов заявил, что проектное финансирование — эффективный механизм развития жилищного строительства, который обеспечивает надежную защиту средств дольщиков и выступает объективным гарантом качества строительных проектов. В партнерстве с банком ДОМ.РФ компания намерена комплексно развивать территории, обновлять городскую ткань и создавать новые возможности для жителей города.
Кроме того, ранее стало известно, что «Атомстройкомплекс» получил
от банка ДОМ.РФ почти 3 млрд руб. для строительства новой очереди ЖК Repin Towers.
Добавим, что застройщик ежегодно вводит порядка 200 тыс. кв. метров жилья в Екатеринбурге и Свердловской области. При этом большая часть недвижимости возводится на месте ветхой, аварийной, устаревшей застройки. Компания также является ключевым подрядчиком по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры — школ, детских садов, больниц, а также культурных и спортивных объектов.