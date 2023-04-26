УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:22

«Атомстройкомплекс» и банк ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. Крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» и федеральный банк ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве по части проектного финансирования жилищного строительства. Решение о взаимодействии компаний было достигнуто на площадке международного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба девелопера.

«Атомстройкомплекс» и банк ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Свердловская область входит в топ-5 регионов по объемам текущего строительства жилья. Для Банка ДОМ.РФ регион является одним из приоритетных: только в рамках форума мы подписали три кредитных договора с застройщиками о строительстве жилья в Екатеринбурге. Группа «Атомстройкомплекс» — наш стратегический партнер, мы финансируем уже 4 проекта девелопера с совокупным лимитом кредитования 18,2 млрд руб. Благодаря нашему сотрудничеству в регионе будет построено 267 тыс. кв. м качественного и современного жилья для 2,7 тыс. семей», — сказал директор Управления региональным корпоративным бизнесом Банка ДОМ.РФ Александр Чобан.

Также замдиректора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Александр Копылов заявил, что проектное финансирование — эффективный механизм развития жилищного строительства, который обеспечивает надежную защиту средств дольщиков и выступает объективным гарантом качества строительных проектов. В партнерстве с банком ДОМ.РФ компания намерена комплексно развивать территории, обновлять городскую ткань и создавать новые возможности для жителей города.

Кроме того, ранее стало известно, что «Атомстройкомплекс» получил от банка ДОМ.РФ почти 3 млрд руб. для строительства новой очереди ЖК Repin Towers.

Добавим, что застройщик ежегодно вводит порядка 200 тыс. кв. метров жилья в Екатеринбурге и Свердловской области. При этом большая часть недвижимости возводится на месте ветхой, аварийной, устаревшей застройки. Компания также является ключевым подрядчиком по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры — школ, детских садов, больниц, а также культурных и спортивных объектов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 09:41 «Атомстройкомплекс» получил почти 3 млрд рублей от банка ДОМ.РФ для строительства новой очереди ЖК Repin Towers

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование в размере 2,9 млрд руб. для возведения ...

26.04.2023 «Атомстройкомплекс» создаст зеленую зону на кровле одного из зданий Repin Towers в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. «Атомстройкомплекс» создаст зеленую зону на эксплуатируемой кровле одного из зданий ...

24.05.2022 «Атомстройкомплекс» выполнит реконструкцию улицы Айвазовского в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. Компания «Атомстройкомплекс» проведет реконструкцию ул. Айвазовского в Екатеринбурге. ...

09.03.2022 «Атомстройкомплекс» заявил о сохранении темпов строительства на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. Крупнейший застройщик Среднего Урала «Атомстройкомплекс» сохранит темпы строительства в ...

23.04.2021 Банк ДОМ.РФ открыл «Атомстройкомплексу» кредитную линию на строительство ЖК «Репин Towers»

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Банк ДОМ.РФ открыл «Атомстройкомплексу» кредитную линию на строительство ЖК «Репин ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»15.09.2023Одеть Шигира15.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов
Архив новостей
Октябрь 2023 (167)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18