«Атомстройкомплекс» и банк ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование в размере 2,9 млрд руб. для возведения ...

«Атомстройкомплекс» получил почти 3 млрд рублей от банка ДОМ.РФ для строительства новой очереди ЖК Repin Towers

«Атомстройкомплекс» создаст зеленую зону на кровле одного из зданий Repin Towers в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. «Атомстройкомплекс» создаст зеленую зону на эксплуатируемой кровле одного из зданий ...