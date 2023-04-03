Сумма всех операций по банковским картам за первую половину 2023 года в Челябинской области составила 1 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. В I полугодии 2023 года жители Свердловской области провели 1,2 млрд операций по ...

Свердловчане в первой половине 2023 года провели операции по банковским картам на сумму 2,2 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. За 2022 год жители Свердловской области совершили в интернете 595 млн операций на 2 ...

Свердловская область достигла рекордных показателей по числу безналичных операций по банковским картам

За 9 месяцев 2019 года в Свердловской области были проведены платежи через интернет на сумму почти 141 млрд рублей

Жители Свердловской области стали чаще платить через интернет: за 9 месяцев 2019 года количество операций выросло по ...