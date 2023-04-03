Сумма всех операций по банковским картам за первую половину 2023 года в Челябинской области составила 1 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. В I полугодии 2023 года жители Свердловской области провели 1,2 млрд операций по ...03.04.2023 Свердловская область достигла рекордных показателей по числу безналичных операций по банковским картам
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. За 2022 год жители Свердловской области совершили в интернете 595 млн операций на 2 ...16.01.2020 За 9 месяцев 2019 года в Свердловской области были проведены платежи через интернет на сумму почти 141 млрд рублей
Жители Свердловской области стали чаще платить через интернет: за 9 месяцев 2019 года количество операций выросло по ...19.03.2018 В 2017 году свердловчане совершили около 600 млн операций с помощью платежных карт
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2018. Жители Свердловской области стали чаще расплачиваться банковскими картами: в 2017 году ...14.04.2017 ЦБ: За 2016 год россияне провели операций по банковским картам на сумму 50 трлн рублей
УрБК, Москва, 14.04.2017. За 2016 год россияне провели 18 млрд операций по банковским картам на общую сумму более 50 ...