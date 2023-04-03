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Вчера, 13:44

Сумма всех операций по банковским картам за первую половину 2023 года в Челябинской области составила 1 трлн рублей

УрБК, Челябинск, 06.10.2023. В I полугодии 2023 года жители Южного Урала провели 761 млн операций по банковским картам на сумму 1 трлн руб. Такие данные приводит пресс-служба отделения по Челябинской области Уральского ГУ Банка России.

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года сумма карточных операций увеличилась на 13%. Их большая часть (77%) — оплата покупок, перевод с карты на карту, а также благотворительные взносы.

За указанный период число выпущенных в регионе платежных карт выросло на 11% и составило порядка 9 млн штук. На каждого жителя области приходится в среднем три банковские карты.
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