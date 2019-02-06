В Нижнем Тагиле прокуратура обязала уничтожить 9 тонн безакцизного алкоголя

УрБК, Нижний Тагил, 06.02.2019. Прокуратура Дзержинского района г. Нижнего Тагила Свердловской области провела проверку ...26.12.2017 В Нижнем Тагиле вынесли приговор хирургу по делу о гибели хоккеиста команды «Спутник»
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Дзержинский районный суд г. Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в ...24.01.2014 Суд признал незаконным отказ в возбуждении производства по факту вырубки леса в Нижнем Тагиле
УрБК, Нижний Тагил, 24.01.2014. Пригородный районный суд Свердловской области удовлетворил заявление прокуратуры о ...17.12.2012 В Нижнем Тагиле обнаружены несанкционированные свалки бытовых отходов
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2012. Прокуратура Дзержинского района города Нижнего Тагила провела проверку соблюдения ...17.08.2009 Дзержинский районный суд Нижнего Тагила обязал ООО «Уральское» оформить разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2009. Вступило в законную силу решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила, которым ...