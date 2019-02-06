В Нижнем Тагиле прокуратура обязала уничтожить 9 тонн безакцизного алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. В ходе надзорных мероприятий по соблюдению требований законодательства об обороте спиртосодержащей жидкости на территории Дзержинского района Нижнего Тагила из торговой точки был изъят алкоголь в количестве 6 тыс. единиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В связи с тем, что владельцы торговой точки не смогли представить в правоохранительные органы документы, подтверждающие происхождение продукции, прокуратура направила в Дзержинский районный суд исковое заявление о признании 9 т спиртосодержащей продукции бесхозяйным имуществом с последующей передачей ее в собственность РФ и уничтожением силами МРУ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО.



После того как Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора, решение суда вступило в законную силу.