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В Нижнем Тагиле прокуратура обязала уничтожить 9 тонн безакцизного алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. В ходе надзорных мероприятий по соблюдению требований законодательства об обороте спиртосодержащей жидкости на территории Дзержинского района Нижнего Тагила из торговой точки был изъят алкоголь в количестве 6 тыс. единиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В связи с тем, что владельцы торговой точки не смогли представить в правоохранительные органы документы, подтверждающие происхождение продукции, прокуратура направила в Дзержинский районный суд исковое заявление о признании 9 т спиртосодержащей продукции бесхозяйным имуществом с последующей передачей ее в собственность РФ и уничтожением силами МРУ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО.

После того как Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора, решение суда вступило в законную силу.
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