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Власти Свердловской области и Минстрой РФ договорились совместно развивать выставку 100+ TechnoBuild

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 4 октября подписали в Екатеринбурге соглашение, согласно которому ведомство и правительство региона будут вместе развивать выставку и форум 100+ TechnoBuild. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Власти Свердловской области и Минстрой РФ договорились совместно развивать выставку 100+ TechnoBuild
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Выставка 100+ TechnoBuild, которая уже десять лет проводится в Екатеринбурге, демонстрирует достижения в сфере градостроения, формирования комфортной городской среды и комплексного освоения территорий.

Так, в числе проектов на выставке представлены 3D-модель жилой застройки района Академический и будущего микрорайона Горнощитский (Академический-2) ГК «КОРТРОС».

Предполагаемая площадь микрорайона Горнощитского, который по планам станет ядром нового района Екатеринбурга, объединенного с микрорайоном Солнечный и Горным Щитом, составляет 804 га.

Помимо строительных компаний, свои наработки на выставке 100+ представляют производители современных материалов, оборудования, контрольно-измерительных приборов и спецтехники для строительной отрасли, а также элементов благоустройства для создания комфортной городской среды.

На конгрессе запланировано 220 деловых мероприятий, где будет представлено 505 экспонентов. Общее количество участников составляет 25 тыс. человек, в том числе 700 спикеров.

Напомним, что 100+ TechnoBuild продлится в этом году до 6 октября.
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