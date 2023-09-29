Власти Свердловской области и Минстрой РФ договорились совместно развивать выставку 100+ TechnoBuild

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл Международный форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт работе Международного форума ...

ГК «КОРТОС» представит на форуме 100+ TechnoBuild проект девятого района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. Девятый район появится на карте Екатеринбурга к 2035 году. Планами по комплексному ...

В Екатеринбурге на международный форум 100+TechnoBuild приедут почти 400 российских компаний

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Участие в международном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге в 2023 году подтвердили ...

Утверждена тема и концепция Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании оргкомитета ...

Форум 100+ TechnoBuild пройдет в Екатеринбурге с 18 по 21 октября

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. IX Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild состоится в ...