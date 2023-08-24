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ММК поделился опытом развития региона присутствия на форуме в Иркутске

УрБК, Магнитогорск, 04.10.2023. На VII Международном Байкальском риск-форуме, который проходит в эти дни в Иркутске, представитель Магнитогорского металлургического комбината (ММК) выступила с докладом «Предприятие и город — единое целое. Подход ММК» и поделилась опытом в сфере эффективного развития региона, создания новых точек роста и улучшения экологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК»

По словам руководителя по устойчивому развитию и связям с инвесторами ПАО «ММК» Ярославы Врубель, статус ММК как крупнейшего налогоплательщика Челябинской области накладывает на компанию особенную ответственность за развитие Магнитогорска и локальных сообществ. Так, ММК принимает активное участив в благоустройстве города, поддерживает медицинские, культурные и образовательные учреждения. Приоритетное направление, в котором за последние годы предприятием достигнуты по-настоящему впечатляющие результаты, — это снижение уровня техногенного воздействия. По объективным замерам, воздух в Магнитогорске с 2017 года стал чище в 2,66 раза. Такими темпами в ближайшие годы у второго по численности населения города Челябинской области есть все шансы получить статус «Чистого города».

Еще одним важным направлением социальных инвестиций, связанных с компанией, является строительство уникального городского курорта «Притяжение», инициатором и основным инвестором которого является председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Уже открыты две очереди курорта, которые включают искусственный холм со смотровой площадкой и трассами для сноубордистов и горнолыжников, каскадное искусственное озеро с парящим мостом, спортивный центр с полями для мини-футбола, волейбольными и баскетбольными площадками. В перспективе трех лет планируется строительство детского развлекательного центра, ледовой арены, музея мировой металлургии и уникального океанариума, в котором будет размещен самый большой в мире цельностеклянный аквариум.

На базе «Притяжения» откроется и хоккейная академия. В рамках этого проекта предполагается построить новый тренировочный комплекс с двумя ледовыми площадками и всей сопутствующей инфраструктурой для обучения, проживания и медицинского обслуживания юных спортсменов. Усилиями ММК и лично Виктора Рашникова Магнитогорск стал важным центром развития российского хоккея и зимних видов спорта. При поддержке компании построена современная ледовая арена «Металлург», реконструирован ледовый дворец спорта им. И.Х. Ромазана, возведены два горнолыжных центра — в Абзаково и на озере Банное.
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