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Городской курорт «Притяжение» от ММК стал победителем бизнес-премии «Герои городов 2023»

УрБК, Магнитогорск, 24.08.2023. На ХII Московском урбанистическом форуме городской курорт «Притяжение» занял 1-е место в номинации «Культура и отдых: досуг» бизнес-премии «Герои городов 2023».

Инициатором и инвестором проекта является председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников. Проект «Притяжение» реализуется в Магнитогорске с 2019 года. Всего на премию было подано 500 заявок из 161 города. Экспертный совет выбрал 87 проектов из 61 города, вошедших в шорт-лист.

Как сообщает пресс-служба ММК, в 2022 году была открыта первая очередь проекта площадью в 27 Га парковой территории с бульваром, роллерпарком, светомузыкальным фонтаном, инфоцентром и фудмоллом. Парковая территория городского курорта включает в себя пешеходные, беговые и велодорожки, различные зеленые насаждения, в том числе тематический цветочный сад.

В 2023 году в рамках второй очереди проекта был открыт искусственный видовой холм высотой 36 м, на вершине которого оборудована смотровая площадка, озеро площадью 12 Га, над которым построен видовой мост протяженностью 400 м. Сеть велосипедных и пешеходных дорожек в парке увеличилась на 40 км. Также появилась водная детская площадка, которая оснащена оборудованием с подачей воды.

«У нас получается большой, очень масштабный проект городского курорта, который мы стремимся сделать еще более насыщенным и привлекательным для жителей всех возрастов и интересов, чтобы он стал настоящей точкой притяжения для магнитогорцев и гостей города», — отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.
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