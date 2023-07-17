Городской курорт «Притяжение» от ММК стал победителем бизнес-премии «Герои городов 2023»

УрБК, Магнитогорск, 17.07.2023. В Магнитогорске в преддверии Дня металлурга состоялось открытие второй очереди парка ...02.02.2023 Началась подготовка к строительству третьей очереди проекта ММК «Притяжение» в Магнитогорске
УрБК, Магнитогорск, 02.02.2023. В Магнитогорске начались работы по подготовке строительства третьей очереди проекта ...21.11.2022 Проект ММК «Притяжение» стал лауреатом архитектурной премии «Золотой Трезини-2022»
УрБК, Магнитогорск, 21.11.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал организатором проекта по ...18.10.2022 Запуск второй очереди проекта «Притяжение» в Магнитогорске состоится в июле 2023 года
УрБК, Магнитогорск, 18.10.2022. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...18.07.2022 В Магнитогорске состоялось открытие объектов первой очереди проекта «Притяжение»
УрБК, Магнитогорск, 18.07.2022. В Магнитогорске состоялось открытие объектов первой очереди проекта «Притяжение», ...