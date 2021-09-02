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ММК за I полугодие направил на реализацию социальных программ около 1,5 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 19.09.2022. Руководитель по устойчивому развитию Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Ярослава Врубель на VI Байкальском риск-форуме рассказала об инвестициях предприятия в развитие Магнитогорска.

Как сообщает управление информации и общественных связей ММК, VI Байкальский риск-форум проходил в Иркутске с 12 по 16 сентября.

Руководитель по устойчивому развитию ММК Ярослава Врубель выступила в рамках секции «Устойчивое развитие. Взаимодействие с территориями присутствия» и в своей презентации «От индустриального центра к городу для жизни: вклад ММК в развитие Магнитогорска» рассказала о том, как компания занимается улучшением качества жизни в городе и какие мероприятия проводит для жителей региона.

По ее словам, развитие территории присутствия — это одно из ключевых направлений устойчивого развития компании в области социальной сферы, интегрированных в действующую стратегию ПАО «ММК». Компания стремится обеспечить комфортные условия для жителей Магнитогорска и соседних районов, большая часть которых является ее работниками и членами их семей. ММК принимает активное участие в благоустройстве города и в целом планирует свою деятельность, в том числе в сфере охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки, в рамках программ развития городской инфраструктуры и в тесном сотрудничестве с местными жителями и администрацией Магнитогорска.

Также комбинат активно занимается социальными проектами. Так, по словам Ярославы Врубель, в 2022 году ММК продолжил реализацию своей социальной политики и всего на реализацию социальных программ за I полугодие направил около 1,5 млрд руб. по трем основным направлениям: социальные льготы и гарантии сотрудникам; благотворительные программы по поддержке ветеранов, материнства и многодетных семей, реализуемые через БФ «Металлург»; развитие территории присутствия, включая инвестиции в объекты культуры, спорта и здравоохранения.

Она отметила, что в 2021 году Группой ПАО «ММК» на реализацию благотворительных программ и поддержку социальных объектов на территории Магнитогорска было выделено 1,2 млрд руб. Инвестиции компании направлены как в создание современной, качественной и удобной инфраструктуры для сотрудников и остальных жителей города, так и на прямую материальную поддержку людей и повышение их благосостояния.

Помимо этого, Ярослава Врубель выделила как один из самых заметных проектов последнего времени в Магнитогорске открытие объектов первой очереди парка «Притяжение». Эта масштабная инициатива по преобразованию городской среды была запущена и профинансирована председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым. По ее словам, «Притяжение», будучи большим инфраструктурным проектом, способно повлиять на многие процессы в городе. Так, благодаря ему могут появиться рабочие места, новые перспективы для города и возможности для его жителей.

Также руководитель по устойчивому развитию ММК отметила, что свежее направление работы компании связано с просвещением и повышением осведомленности работников и жителей города в целом об устойчивом развитии, о его целях и о том, как любой человек может внести в него свой вклад. Образовательный курс для широкой аудитории был разработан в 2021 году, а этой осенью планируется обучение второго потока.

Участники дискуссии, в том числе представители крупных российских компаний, обсудили роль бизнеса в расширении потенциала регионов присутствия, продвижение культуры социальной активности, сотрудничество бизнеса и общественных природоохранных объединений в создании инструментов экологического просвещения и образования, а также коммуникационные решения в работе с местными сообществами.

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