УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:44

Продажи грузовых автомобилей и автобусов сократились на российском авторынке в сентябре 2023 года

УрБК, Москва, 04.10.2023. Продажи грузовых автомобилей и автобусов на российском авторынке сократились в сентябре 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем. Это следует из детальных данных Минпромторга, которые ведомство публикует впервые.

Согласно этой информации, продажи грузовых автомобилей снизились за указанный период на 15,7%, до 13 тыс. 396 единиц, автобусов — на 36%, до 964 единиц. Продажи легкого коммерческого транспорта сократились на 10,4% (за сентябрь реализовано 9 тыс. 314 единиц). Легковых автомобилей продано 109 тыс. 338 единиц (+0,7%). В целом продажи автотехники в прошлом месяце снизились в помесячном выражении на 2%, до 133 тыс. 012 единиц.

При этом, по данным Минпромторга, за январь-сентябрь 2023 года на российском рынке продано 718 тыс. 902 легковых автомобиля (+48,1%), 70 тыс. 673 единицы легкового коммерческого транспорта (+26,8%), 103 тыс. 267 грузовиков (+85,2%), 13 тыс. 084 автобуса (+25,6%). В целом рынок вырос на 49,1% и составил 905 тыс. 926 автомобилей, половина из которых была произведена в России.

В своей статистике Минпромторг опирается на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.06.2022 Продажи новых автомобилей в РФ в январе-мае сократились на 53%

По итогам января-мая 2022 года в России реализовали 318 тыс. 114 новых легковых и малотоннажных грузовых автомобилей. ...

07.06.2022 Продажи новых автомобилей в РФ в январе-мае сократились на 53%

УрБК, Москва, 07.06.2022. По итогам января-мая 2022 года в России реализовали 318 тыс. 114 новых легковых и ...

08.11.2021 Продажи легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в РФ снизились в октябре на 18,1%

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в октябре 2021 года в ...

10.11.2015 Продажи автомобилей в РФ в октябре упали на 38,5%

УрБК, Москва, 10.11.2015. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2015 года ...

01.11.2011 Продажи автомобильной техники в России за 9 месяцев выросли на 46%

УрБК, Москва, 01.11.2011. Суммарное производство автомобильной техники в России в январе — сентябре 2011 года выросло ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»06.09.2023Любовь Торопицына про законопроект о самозапретах на кредиты
Архив новостей
Октябрь 2023 (96)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18