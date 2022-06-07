Продажи грузовых автомобилей и автобусов сократились на российском авторынке в сентябре 2023 года

По итогам января-мая 2022 года в России реализовали 318 тыс. 114 новых легковых и малотоннажных грузовых автомобилей. ...07.06.2022 Продажи новых автомобилей в РФ в январе-мае сократились на 53%
УрБК, Москва, 07.06.2022. По итогам января-мая 2022 года в России реализовали 318 тыс. 114 новых легковых и ...08.11.2021 Продажи легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в РФ снизились в октябре на 18,1%
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в октябре 2021 года в ...10.11.2015 Продажи автомобилей в РФ в октябре упали на 38,5%
УрБК, Москва, 10.11.2015. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2015 года ...01.11.2011 Продажи автомобильной техники в России за 9 месяцев выросли на 46%
УрБК, Москва, 01.11.2011. Суммарное производство автомобильной техники в России в январе — сентябре 2011 года выросло ...