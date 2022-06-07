Продажи грузовых автомобилей и автобусов сократились на российском авторынке в сентябре 2023 года

Продажи грузовых автомобилей и автобусов на российском авторынке сократились в сентябре 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем. Это следует из детальных данных Минпромторга, которые ведомство публикует впервые.



Согласно этой информации, продажи грузовых автомобилей снизились за указанный период на 15,7%, до 13 тыс. 396 единиц, автобусов — на 36%, до 964 единиц. Продажи легкого коммерческого транспорта сократились на 10,4% (за сентябрь реализовано 9 тыс. 314 единиц). Легковых автомобилей продано 109 тыс. 338 единиц (+0,7%). В целом продажи автотехники в прошлом месяце снизились в помесячном выражении на 2%, до 133 тыс. 012 единиц.



При этом, по данным Минпромторга, за январь-сентябрь 2023 года на российском рынке продано 718 тыс. 902 легковых автомобиля (+48,1%), 70 тыс. 673 единицы легкового коммерческого транспорта (+26,8%), 103 тыс. 267 грузовиков (+85,2%), 13 тыс. 084 автобуса (+25,6%). В целом рынок вырос на 49,1% и составил 905 тыс. 926 автомобилей, половина из которых была произведена в России.



В своей статистике Минпромторг опирается на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».