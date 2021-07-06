Аркадий Чернецкий: Развитие Академического района Екатеринбурга соответствует изначально заложенному вектору

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий в рамках выставки 100+ Technobuild, которая сегодня открылась в Екатеринбурге, посетил стенд ГК «КОРТРОС» (в Екатеринбурге представлена АО СЗ «РСГ-Академическое»). Он ознакомился с новыми и текущими проектами ведущего застройщика Академического района Екатеринбурга.
Аркадий Чернецкий отметил, что все, что было заявлено в момент закладки первого камня на месте будущего восьмого района Екатеринбурга, реализуется поэтапно и последовательно и соответствует изначально заложенному вектору.
«Я присутствовал на закладке первого камня Академического района. И все, что было обозначено тогда, исполняется. Продолжается формирование дорожного каркаса, идет развитие инженерных сетей и социальной сферы, идет жилищное строительство, и вся инфраструктура, которая должна обеспечивать нормальную жизнь в этом районе, создается своевременно. Особенно если сравнивать с подобным опытом советского времени. Поэтому можно говорить о том, что вектор выдерживается и основные моменты, которые были обозначены в плане создания Академического района, реализуются», — сказал Аркадий Чернецкий.
Он также отметил, что изначально перед девелоперами не стояло задачи создать новую административную единицу. Однако это решение пришло в ходе развития территории.
«Развитие нельзя остановить. Город — это живой организм, он не может существовать не развиваясь. А это предполагает и технологический прогресс, и улучшение условий жизни, и социальное развитие — целый комплекс задач. А там, где осуществляется комплексное развитие, приходят и административные решения. Пример этому — Академический район. Изначально никто не ставил вопрос о том, что здесь должна сформироваться новая административная единица. Сначала решались практические, жизненно важные, материальные вопросы. Когда же практика управления потребовала создания дополнительной административной единицы, был создан восьмой район. Я думаю, что это общий принцип, и так будет продолжаться дальше», — подчеркнул первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области.
Спикер также отметил, что в районе остается ряд вопросов, которые требуют усиленного внимания, в том числе создание новых рабочих мест. Однако эти задачи планомерно решаются при содействии администрации города, ведущего девелопера и представителей бизнеса.
Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild начал работу
сегодня на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Экспо бульвар, 2). Мероприятие в этом году продлится четыре дня: с 3 по 6 октября 2023 года.