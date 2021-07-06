Аркадий Чернецкий: Развитие Академического района Екатеринбурга соответствует изначально заложенному вектору

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Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий: Проект «Академический» уникален и по масштабу, и по комплексному характеру реализации

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