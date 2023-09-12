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На площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» стартовал Х Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Сегодня на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Экспо бульвар, 2) начал работу Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятие в этом году продлится четыре дня: с 3 по 6 октября 2023 года.

Форум пройдет в Екатеринбурге уже в десятый раз. Темой станет «Строительство человечности».

Выставка в этом году разместилась на площади 40 тыс. кв. м. В ней примут участие около 390 российских компаний.
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