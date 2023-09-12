На площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» стартовал Х Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Участие в международном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге в 2023 году подтвердили ...20.01.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список выставочных мероприятий в уральской столице на 2023 год
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении перечня ...18.10.2022 На площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начался Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. Сегодня на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Экспо бульвар, 2) начал работу ...12.10.2022 Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдут на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 18 по 21 октября 2022 года
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2022. Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдут на площадке МВЦ ...20.10.2020 В Екатеринбурге начались международный форум и выставка 100+ TechnoBuild
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2020. В Екатеринбурге 20 октября 2020 года начал работу международный форум и выставка 100+ ...