На площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» стартовал Х Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Сегодня на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Экспо бульвар, 2) начал работу Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятие в этом году продлится четыре дня: с 3 по 6 октября 2023 года.



Форум пройдет в Екатеринбурге уже в десятый раз. Темой станет «Строительство человечности».



Выставка в этом году разместилась на площади 40 тыс. кв. м. В ней примут участие около 390 российских компаний.