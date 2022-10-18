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Утверждена тема и концепция Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании оргкомитета по проведению Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге, которое провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. В ходе мероприятия были утверждены тема и концепция, которые сформулированы как «Строительство человечности», сообщает департамент информационной политики региона.

По словам главы Минстроя, несмотря на изменившиеся реалии, продолжают строиться новые объекты, выполняются показатели национального проекта. Также он подчеркнул, что форум TechnoBuild объединяет все направления, которые связаны со строительством.

«В этом году форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет в десятый раз. Без преувеличения можно сказать, что TechnoBuild послужит площадкой для обсуждения стратегически важных вопросов и решения задач, которые стоят перед всей строительной отраслью», — отметил Ирек Файзуллин.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что для области проведение форума 100+ TechnoBuild — это эффективная площадка для обсуждения вопросов развития строительной отрасли.

«С каждым годом форум и выставка привлекают все больше экспертов и участников. Десять лет назад — на старте форума — его участниками были немногим более тысячи человек. В прошлом же году их было зарегистрировано — порядка 19 тысяч. Существенно выросло и количество экспонентов. Когда-то мы начинали с десяти, а в прошлом году превысили отметку в 320», — заметил он.

В основе деловой программы планируется порядка 220 секций. Среди них будут проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, безопасность объектов, «зеленое» строительство, инновационные материалы и технологии, BIM-проектирование, планирование и развитие транспортной инфраструктуры. Также расширится направление по дизайну интерьеров 100+ Design, которое включает двухдневный форум. Развитие получит и Форум комфортной городской среды.

Как рассказала руководитель рабочей группы по подготовке 100+ Вера Белоус, тема «Строительство человечности» выбрана неслучайно, потому как строительство должно отвечать потребностям людей.

Экспозиция займет три павильона Екатеринбург-ЭКСПО. К участию привлекут порядка 400 организаций. Также планируется новое направление — электроснабжение и освещение в партнерстве с тверской компанией «Русский свет». К участию собираются привлечь около 50 производителей электротехнической продукции и светового оборудования.

По традиции в дни 100+ пройдет награждение победителей Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. Прием заявок на участие начнется с 1 марта и продлится до 15 мая.

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