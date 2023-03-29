В Екатеринбурге на международный форум 100+TechnoBuild приедут почти 400 российских компаний

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Участие в международном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге в 2023 году подтвердили 386 российских компаний. Выставка позволит развить строительную отрасль региона, заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на заседании оргкомитета по проведению мероприятия.



«Регион во главе с руководителем очень серьезно относится к подготовке мероприятия. Рост количества участников показывает особый интерес к форуму. Те объемы стройки, которые реализуются в Свердловской области, демонстрируют, что по всем программам регион успешно и уверенно развивается», — сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, проводивший заседание организационного комитета мероприятия.



По словам Евгения Куйвашева, за 10 лет форум закрепил за собой статус авторитетной международной площадки для обсуждения стратегических задач отрасли, демонстрации ее передовых достижений. В этом году выставка должна стать самой масштабной за всю историю TechnoBuild.



«Свердловская область — регион с динамично растущим строительным комплексом. Вопросы дальнейшего развития отрасли, внедрение современных подходов и технологий всегда находятся в поле нашего внимания. И в этом плане проведение форума-выставки TechnoBuild дает нам уникальную возможность выйти на новый уровень, перенять успешный опыт коллег, найти новых партнеров», — приводит слова свердловского губернатора департамент информационной политики региона.



Напомним, что выставка 100+ TechnoBuild пройдет с 3 по 6 октября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Она разместится на площади 40 тыс. кв. м. Темой форума в этом году стало «Строительство человечности».



Участники 100+ представят свои компетенции и разработки в таких направлениях, как производство и дистрибуция материалов, технологий и оборудования, BIM-проектирование и цифровые технологии, девелопмент и архитектура, создание комфортной городской среды и многих других.