Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 8%

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-августе этого года составил 7 трлн 353 млрд руб. Это на 7,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, осуществляющих производство кокса и нефтепродуктов (в 15,3 раза), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 1,9 раза), производство табачных изделий (в 1,6 раза), производство химических веществ и химических продуктов (в 1,5 раза), строительство (в 1,5 раза), а также административную деятельность и сопутствующие дополнительные услуги (в 1,5 раза).



В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, осуществляющих розничную торговлю (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (на 32,3%), транспортировку и хранение (на 13%), добычу полезных ископаемых (на 10,5%), водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (на 9,1%), а также металлургическое производство (на 6,5%).