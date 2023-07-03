Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 5,4%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-мае этого года составил 4 трлн 322,2 ...02.06.2023 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 0,8%
Оборот организаций Свердловской области в январе-апреле этого года составил 3 трлн 381,4 млрд руб. Это на 0,8% больше ...02.06.2023 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 0,8%
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-апреле этого года составил 3 трлн ...10.05.2023 Оборот организаций Свердловской области за год снизился на 1,6%
Оборот организаций Свердловской области в январе-марте этого года составил 2 трлн 462,3 млрд руб. Это на 1,6% меньше ...10.05.2023 Оборот организаций Свердловской области за год снизился на 1,6%
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-марте этого года составил 2 трлн 462,3 ...