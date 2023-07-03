Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 5,4%

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-июне этого года составил 5 трлн 331,2 млрд руб. Это на 5,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, осуществляющих производство кокса и нефтепродуктов (в 15,4 раза), производство табачных изделий (в 2,7 раза), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 1,9 раза), производство транспортных средств и оборудования (в 1,6 раза), строительство (в 1,6 раза), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (в 1,5 раза), а также административную деятельность и сопутствующие дополнительные услуги (в 1,5 раза).



В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, осуществляющих транспортировку и хранение (на 22,1%), водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (на 22,1%), добычу полезных ископаемых (на 22,1%), а также металлургическое производство (на 15,7%).