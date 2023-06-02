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Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 3,9%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-мае этого года составил 4 трлн 322,2 млрд руб. Это на 3,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, осуществляющих производство кокса и нефтепродуктов (в 15,8 раза), производство табачных изделий (в 5 раз), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 1,9 раза), научные исследования и разработки (в 1,7 раза), профессиональную, научную и техническую деятельность (в 1,6 раза), строительство (в 1,6 раза), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (в 1,6 раза).

В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, осуществляющих транспортировку и хранение (на 29,1%), водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (на 28,1%), добычу полезных ископаемых (на 25,9%), а также металлургическое производство (на 20,2%).
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