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Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 0,8%

Оборот организаций Свердловской области в январе-апреле этого года составил 3 трлн 381,4 млрд руб. Это на 0,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, осуществляющих производство кокса и нефтепродуктов (в 16 раз), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 1,8 раза), научные исследования и разработки (в 1,7 раза), профессиональную, научную и техническую деятельность (в 1,6 раза), строительство (в 1,6 раза), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (в 1,5 раза), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (в 1,5 раза).

В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, осуществляющих транспортировку и хранение (на 35,7%), водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (на 32,8%), добычу полезных ископаемых (на 29,4%), а также металлургическое производство (на 24,2%).

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