Оборот организаций Свердловской области за год снизился на 1,6%

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-марте этого года составил 2 трлн 462,3 млрд руб. Это на 1,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, осуществляющих производство кокса и нефтепродуктов (в 15,3 раза), научные исследования и разработки (в 2,1 раза), строительство (в 1,7 раза), профессиональную, научную и техническую деятельность (в 1,7 раза), производство пищевых продуктов (в 1,6 раза), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (в 1,5 раза).



В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, осуществляющих транспортировку и хранение (на 39,6%), водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (на 35,7%), добычу полезных ископаемых (на 35,4%), а также металлургическое производство (на 27,6%).