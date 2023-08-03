Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 6,6%

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-июле этого года составил 6 трлн 305,3 млрд руб. Это на 6,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, осуществляющих производство кокса и нефтепродуктов (в 15,4 раза), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в два раза), производство табачных изделий (в 1,9 раза), производство химических веществ и химических продуктов (в 1,5 раза), строительство (в 1,5 раза), а также административную деятельность и сопутствующие дополнительные услуги (в 1,5 раза).



В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, осуществляющих транспортировку и хранение (на 17,5%), добычу полезных ископаемых (на 15,1%), водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (на 14,8%), а также металлургическое производство (на 10,8%).