Оборот организаций Свердловской области за год вырос почти на 10%

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-сентябре этого года составил 8 трлн 477 млрд руб. Это на 9,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, действующих в сферах производства кокса и нефтепродуктов (в 14,9 раза), производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 1,9 раза), производства одежды (в 1,5 раза), производства электрического оборудования (в 1,5 раза), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (на 49,6%), строительства (на 47,9%).



В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, осуществляющих розничную торговлю (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (на 37,7%), транспортировку и хранение (на 9,8%), добычу полезных ископаемых (на 5,7%), водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (на 3,9%), а также металлургическое производство (на 1,4%).