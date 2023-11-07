Оборот организаций Свердловской области за год вырос почти на 10%

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-августе этого года составил 7 трлн 353 ...04.09.2023 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 6,6%
Оборот организаций Свердловской области в январе-июле этого года составил 6 трлн 305,3 млрд руб. Это на 6,6% больше ...03.08.2023 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 5,4%
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-июне этого года составил 5 трлн 331,2 ...03.07.2023 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 3,9%
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-мае этого года составил 4 трлн 322,2 ...02.06.2023 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 0,8%
Оборот организаций Свердловской области в январе-апреле этого года составил 3 трлн 381,4 млрд руб. Это на 0,8% больше ...