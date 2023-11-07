Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 11,2%

Оборот организаций Свердловской области в январе-октябре этого года составил 9 трлн 564,2 млрд руб. Это на 11,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, осуществляющих производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 1,9 раза), производство одежды (в 1,6 раза), научные исследования и разработки (в 1,5 раза), производство электрического оборудования (в 1,5 раза), деятельность в сферах сельского, лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства (в 1,5 раза).



В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, осуществляющих розничную торговлю (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) (на 36,9%), транспортировку и хранение (на 7%).