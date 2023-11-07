Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 11,2%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-октябре этого года составил 9 трлн ...07.11.2023 Оборот организаций Свердловской области за год вырос почти на 10%
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-сентябре этого года составил 8 трлн ...04.10.2023 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 8%
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-августе этого года составил 7 трлн 353 ...03.07.2023 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 3,9%
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-мае этого года составил 4 трлн 322,2 ...02.06.2023 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 0,8%
Оборот организаций Свердловской области в январе-апреле этого года составил 3 трлн 381,4 млрд руб. Это на 0,8% больше ...