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09.01.2024

Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 13,1%

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-ноябре 2023 года составил 10 трлн 646,9 млрд руб. Это на 13,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, осуществляющих производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 1,8 раза), производство одежды (в 1,7 раза), научные исследования и разработки (в 1,6 раза), деятельность в сферах сельского, лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства (в 1,6 раза).

В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, осуществляющих розничную торговлю (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) (на 34%), транспортировку и хранение (на 5%).
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