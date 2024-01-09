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Сегодня, 12:02

Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 13,3%

Оборот организаций Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 11 трлн 816,4 млрд руб. Это на 13,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, осуществляющих производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 1,8 раза), производство одежды (в 1,7 раза), научные исследования и разработки (в 1,6 раза), деятельность в сферах сельского, лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства (в 1,6 раза).

В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, осуществляющих розничную торговлю (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) (на 30,7%), транспортировку и хранение (на 3,5%).
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