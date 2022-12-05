Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 21,5%

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-ноябре 2022 года составил 9 трлн 411 млрд 932 млн руб. Это на 21,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.
Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, осуществляющих производство текстильных изделий (на 36,4%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 34,9%), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (на 32,6%), торговлю оптовую и розничную; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (на 31,7%), а также производство химических веществ и химических продуктов (на 31,4%).
В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, связанных с производством кокса и нефтепродуктов (на 58,6%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 41,9%), добычей полезных ископаемых (на 22,3%), а также торговлей оптовой и розничной автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонтом (на 21,1%).
В Свердловской области оборот организаций в январе-октябре 2022 года составил 8 трлн 595 млрд 592 млн руб., что на ...05.12.2022 Оборот организаций Среднего Урала в сфере добычи полезных ископаемых за год снизился на 21%
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области оборот организаций в январе-октябре 2022 года составил 8 трлн ...26.07.2021 Оборот организаций в сфере деятельности гостиниц и предприятий общепита на Среднем Урале в январе-июне вырос на 47%
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2021. Оборот всех организаций в Свердловской области в январе-июне 2021 года вырос на 30,9% ...16.04.2021 Оборот строительных организаций на Среднем Урале за год снизился почти на 23%
Оборот всех организаций в Свердловской области в январе-марте 2021 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным ...16.04.2021 Оборот строительных организаций в Свердловской области за год снизился почти на 23%
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. Оборот всех организаций в Свердловской области в январе-марте 2021 года вырос на 17% по ...