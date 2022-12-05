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Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 21,5%

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе-ноябре 2022 года составил 9 трлн 411 млрд 932 млн руб. Это на 21,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, осуществляющих производство текстильных изделий (на 36,4%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 34,9%), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (на 32,6%), торговлю оптовую и розничную; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (на 31,7%), а также производство химических веществ и химических продуктов (на 31,4%).

В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, связанных с производством кокса и нефтепродуктов (на 58,6%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 41,9%), добычей полезных ископаемых (на 22,3%), а также торговлей оптовой и розничной автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонтом (на 21,1%).

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