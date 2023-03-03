Оборот организаций Свердловской области за год снизился на 3,1%

Оборот организаций Свердловской области в январе-феврале этого года составил 1 трлн 485,7 млрд руб. Это на 3,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.
Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, осуществляющих строительство (на 48,7%), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 48,1%), производство химических веществ и химических продуктов (на 42,5%), административную деятельность и сопутствующие дополнительные услуги (на 38,4%), а также полиграфическую деятельность и копирование носителей информации (на 32,1%).
В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, осуществляющих транспортировку и хранение (на 44,8%), добычу полезных ископаемых (на 32,2%), оптовую и розничную торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (на 26,4%), а также металлургическое производство (на 26,1%).
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