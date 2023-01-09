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Оборот организаций Свердловской области за год снизился на 5%

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Оборот организаций Свердловской области в январе этого года составил 704,7 млрд руб. Это на 5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, осуществляющих деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (на 49,8%), полиграфическую деятельность и копирование носителей информации (на 37%), административную деятельность и сопутствующие дополнительные услуги (на 35,4%), производство текстильных изделий (на 31,6%), а также производство одежды (на 30,4%).

В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, осуществляющих транспортировку и хранение (на 38,5%), добычу полезных ископаемых (на 33,4%), металлургическое производство (на 32,9%), а также организаций, связанных с водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (на 30,8%).

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