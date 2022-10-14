В свердловском поселке Малышева из-за долгов ресурсоснабжающей компании сорвано начало отопительного сезона

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. Березовский городской суд обязал АО «Уралсевергаз» вернуть подачу газа в котельные ...29.05.2015 Суд признал незаконным действия «Энергосбыт Плюс» по отключению электроэнергии в Красноуральске
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2015. Красноуральский городской суд признал незаконным введение ОАО «Энергосбыт Плюс» полного ...02.04.2015 В Белоярском районе около 2 тыс. человек остались без отопления
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2015. Белоярская межрайонная прокуратура провела проверку по факту прекращения ...05.09.2014 В Серове прокуратура требует от ЗАО «ГАЗЭКС» возобновить подачу газа на котельные
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2014. Прокуратура требует от ЗАО «ГАЗЭКС» возобновить подачу газа на котельные Серова. Как ...22.05.2013 Прокуратура требует от ЗАО «Уралсевергаз» восстановить подачу газа в котельные Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2013. Прокуратура Нижнего Тагила потребовала от ЗАО «Уралсевергаз» восстановить подачу газа в ...