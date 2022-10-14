В свердловском поселке Малышева из-за долгов ресурсоснабжающей компании сорвано начало отопительного сезона

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. В свердловском поселке городского типа Малышева не смогли начать отопительный сезон из-за задолженности ресурсоснабжающей компании ООО «Энергосфера» перед ООО «Газпром газораспределение Екатеринбург». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Общая сумма задолженности перед поставщиком превысила 6 млн руб. В самом поселке проживают около 10 тыс. человек.



«По поручению прокуратуры области прокуратура Асбеста 29 сентября 2023 года в суд направила исковое заявление с ходатайством о принятии обеспечительных мер о возложении на ООО «Газпром газораспределение Екатеринбург» обязанности восстановить подачу газа на источник теплоснабжения и не препятствовать его транспортировке», — говорится в сообщении.



Асбестовский городской суд накануне удовлетворил ходатайство прокуратуры, обязав компанию в качестве обеспечительной меры восстановить подачу газа на котельную.