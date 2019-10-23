В Свердловской области 4 октября пройдет проверка систем оповещения населения

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. На Среднем Урале сегодня, 23 октября 2019 года, состоится плановая ежегодная проверка ...13.10.2015 В Свердловской области 14 октября запустят сирены
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2015. На территории всей Свердловской области 14 октября 2015 года пройдет плановая проверка ...21.10.2014 22 октября в Свердловской области пройдет плановая проверка систем оповещения
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2014. 22 октября будет осуществляться проверка и запуск системы оповещения. В 11.30 во всех ...14.10.2014 В Свердловской области 15 октября пройдет плановая проверка системы оповещения населения в случае ЧС
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2014. В Свердловской области 15 октября пройдет плановая проверка системы оповещения ...22.10.2013 В Свердловской области 23 октября пройдет проверка системы оповещения
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2013. Во всех муниципалитетах Свердловской области 23 октября в 11:30 пройдет плановая ...