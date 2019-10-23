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В Свердловской области 4 октября пройдет проверка систем оповещения населения

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. В Свердловской области 4 октября пройдет проверка всех систем оповещения населения. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

В рамках проверки будут задействованы сирены и громкоговорители. Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности.

«Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», — отмечается в сообщении МЧС России.

Аналогичная проверка систем оповещения пройдет и в других городах России.
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