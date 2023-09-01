Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос до 54,5 пункта

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Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос до 52,7 пункта

УрБК, Москва, 01.09.2023. По итогам августа 2023 года индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России ...

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России за месяц снизился на 0,9 пункта

УрБК, Москва, 03.07.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ уменьшился с 53,5 пункта в мае до ...

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 52,6 пункта

УрБК, Москва, 02.05.2023. По итогам апреля 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей ...

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 52,6 пункта

УрБК, Москва, 01.02.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в январе 2023 года составил ...