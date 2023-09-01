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Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос до 54,5 пункта

УрБК, Москва, 02.10.2023. По итогам сентября 2023 года индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России вырос до 54,5 пункта (в августе — 52,7 пункта). Этот показатель увеличивается второй месяц подряд, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные S&P Global.

По данным аналитиков, в сентябре состояние производственного сектора РФ резко улучшилось. При этом одним из ключевых факторов стало самое быстрое увеличение новых заказов с января 2017 года. Рост в основном был связан с внутренним спросом. Кроме того, темпы создания новых рабочих мест оказались самыми большими с ноября 2000 года.

Напомним, что значение индекса более 50 пунктов указывает на рост экономической активности, менее — на снижение.
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