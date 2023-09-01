Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос до 54,5 пункта

УрБК, Москва, 02.10.2023. По итогам сентября 2023 года индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России ...01.09.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос до 52,7 пункта
По итогам августа 2023 года индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России вырос с 52,1 до 52,7 пункта. ...01.09.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос до 52,7 пункта
УрБК, Москва, 01.09.2023. По итогам августа 2023 года индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России ...03.07.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России за месяц снизился на 0,9 пункта
УрБК, Москва, 03.07.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ уменьшился с 53,5 пункта в мае до ...02.05.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 52,6 пункта
УрБК, Москва, 02.05.2023. По итогам апреля 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей ...