Свердловская область вошла в топ-10 популярных направлений по итогам летнего сезона

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2018. Свердловская область в 2017 году вошла в топ-10 наиболее популярных туристических ...27.09.2017 Свердловская область вошла в первую десятку регионов по объемам продаж новых автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. По итогам августа в Свердловской области было продано 4 тыс. 055 новых автомобилей, что ...21.02.2017 Свердловская область покинула топ-10 российских регионов по качеству жизни
Свердловская область по качеству жизни покинула десятку лучших российских регионов, опустившись за год на две позиции и ...21.02.2017 Свердловская область покинула топ-10 российских регионов по качеству жизни
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2017. Свердловская область по качеству жизни покинула десятку лучших российских регионов, ...31.05.2016 Свердловская область вошла в десятку регионов по абсолютному значению госдолга
Свердловская область заняла девятое место в рейтинге российских регионов по абсолютному значению госдолга по итогам I ...