Свердловская область вошла в топ-10 популярных направлений по итогам летнего сезона

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Свердловская область с мая по август 2023 года вошла в десятку регионов, привлекательных для туристов. Об этом сообщает департамент информационной политики области.



Министр экономического развития РФ Максим Решетников на всероссийском селекторном совещании сообщил, что показатель, на который ориентировались при составлении рейтинга, — это подсчет туристов, останавливающихся в коллективных местах размещения. Так, за май-август этот показатель вырос почти на 16% — люди совершили на 5 млн турпоездок больше в сравнении с прошлым летом. Список самых востребованных туристических направлений за прошедший сезон возглавили Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, а также Московская и Ленинградская области. Далее следуют Татарстан, Крымский полуостров, Свердловская, Тюменская и Нижегородская области.



Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин доложил, что, по данным статистики ночевок, турпоток в регион с мая по август 2023 года вырос на 37% и составил 862,3 тыс. человек. Самый популярный вид отдыха в регионе — маршрут выходного дня «Уик-энд на Урале».



По его словам, Свердловская область будет и дальше работать над привлечением туристов — к концу 2023 года при содействии федеральных и региональных грантов в регионе появится 20 новых модульных некапитальных средств размещения общей вместимостью более 100 мест. Будут оборудованы 22 пляжа, построены шесть круглогодичных плавательных бассейнов, промаркировано девять новых туристских маршрутов, создано четыре электронных путеводителя, а также закуплено более 100 единиц туристского оборудования.