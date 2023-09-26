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Китайский автопром нарастил выручку в России на 91% по итогам 2022 года

УрБК, Москва, 29.09.2023. Семь крупных китайских автопроизводителей по итогам 2022 года увеличили выручку от продаж в России на 91% к уровню прошлого года. Такие данные приводит Forbes.

По оценке издания, на продажах на российском авторынке семь китайских автоконцернов заработали 346 млрд руб. При этом в 2021 году суммарная выручка производителей из КНР составляла 79 млрд руб.

Лидерами по объему заработанных денег на российском авторынке стали Chery Automobile (29,8 млрд руб.) и Great Wall Motor (28 млрд руб.). Далее следуют Geely — 16,8 млрд руб. и JAC Motors — 2,1 млрд руб. Автоконцерны Changan Automobile, China FAW Group и Dongfeng Motor заработали менее 1 млрд рублей.

Как писал УрБК, китайские автопроизводители недавно подняли цены на свои автомобили на фоне ослабления курса рубля. В частности, компания Chery решила поднять прайс на 30-70 тыс. руб. на весь модельный ряд (плюс 1,1–2,1%). Подорожали и все модели EXEED (на 10–60 тыс. руб., или 0,2–2%), OMODA (на 70 тыс. руб., или 2,2–3,1%), Jetour (на 50 тыс. руб., или 1,3–2%).
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