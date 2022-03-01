На российском авторынке в сентябре подорожали модели девяти марок автомобилей

УрБК, Москва, 20.09.2023. Эксперты «Цена Авто» зафиксировали повышение цен на новые автомобили с 1 по 15 сентября 2023 у девяти марок, официально представленных на российском рынке. Об этом сообщает «Автостат».



Так, компания Chery решила поднять прайс на 30-70 тыс. руб. на весь модельный ряд (плюс 1,1-2,1%). Подорожали и все модели EXEED (на 10-60 тыс. руб., или 0,2-2%), OMODA (на 70 тыс. руб., или 2,2-3,1%), Jetour (на 50 тыс. руб., или 1,3-2%).



Цена Changan Alsvin подросла на 100 тыс. руб. (+6,1%). А у Geely кроссовер Monjaro и купе-кроссовер Tugella подорожали на 35 тыс. руб. (плюс 0,7-0,9%). Бренд FAW повысил цены (плюс 2,4-3,1%) на три модели: Bestune T55 и лифтбек Bestune B70 стали дороже на 72 тыс. руб., кроссовер Bestune T99 — на 73 тыс. руб.



Бренд JAC прибавил в цене общим плюсом 6,8-10,4%: лифтбек J7 и кроссовер JS6 подорожали во всех комплектациях на 200 тыс. руб., пикапы Т6 и T8 PRO в исполнении Full Extra — на 250 тыс. руб.



Многие комплектации отечественной LADA Granta, в том числе ее коммерческие версии, увеличились в цене на 10-71 тыс. руб. (плюс 1,3-6,7%). LADA Niva Legend и версия Bronto стали дороже на 34 тыс. руб. (плюс 2-2,9%).