На российском авторынке в сентябре подорожали модели девяти марок автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. С 1 марта 2022 года «АвтоВАЗ» увеличил рекомендованные розничные цены на автомобили ...03.07.2017 Во второй половине июня на российском авторынке цены изменились у 12 марок
УрБК, Москва, 03.07.2017. Во второй половине июня на российском авторынке цены изменились у 12 марок автомобилей. Об ...02.02.2017 Во второй половине января цены на автомобили повысили 13 брендов
УрБК, Москва, 02.02.2017. За вторую половину января 2017 года цены на автомобили повысили 13 брендов. Об этом сообщает ...17.01.2017 Renault увеличил цены на свои автомобили в России
УрБК, Москва, 17.01.2017. Компания Renault с 12 января повысила рекомендованные цены на весь модельный ряд 2017 года в ...31.05.2016 В апреле сразу десять автобрендов повысили свои цены
УрБК, Москва, 31.05.2016. В апреле 2016 года сразу десять брендов повысил стоимость своих автомобилей. Об этом сообщает ...