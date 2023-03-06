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Спортсмены из Екатеринбурга выступят на первенстве мира по тайскому боксу

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. Четверо бойцов из Свердловской области будут представлять Россию на первенстве мира по тайскому боксу среди юниоров, которое состоится в начале октября в турецкой Анталье. В разных возрастных категориях выступят 11-летняя Мария Токарева, 6-летние Софья Чечеткина и Милена Диденко, а также уроженец Нижнего Тагила 17-летний Максим Юсупов. Бойцы представляют уральский клуб «Тайпинг».

Поездка на чемпионат стала возможной благодаря поддержке спонсоров, прежде всего — генерального директора компании ООО «СТК» (STK) Александра Черных, который сам в молодости занимался тайским боксом.

Спортсмены из Екатеринбурга выступят на первенстве мира по тайскому боксу

«Какими бы талантливыми ни были юные бойцы, без спонсора сложно добиться хорошего результата. За год нам помогли отремонтировать помещение спортивного клуба, купить новую форму, боксерские груши, съездить на важные для нас соревнования, которые проходили за пределами Екатеринбурга. Поездка в Турцию на международные соревнования стала возможной благодаря тому, что значительную часть средств мы получили от STK, близких, знакомых спортсменов и Центра спортивной подготовки Министерства спорта Свердловской области. Я считаю, что это успешный опыт, когда бизнес видит перспективных спортсменов и помогает им развиваться», — говорит тренер уральских спортсменов Александр Джинисян.

Спортсмены из Екатеринбурга выступят на первенстве мира по тайскому боксу

По словам генерального директора компании ООО «СТК» (STK) Александра Черных, ему хотелось не только сделать тайский бокс доступнее для молодежи. Одной из важных задач было создать в регионе площадку, где у ребят будет возможность реализовать себя и начать представлять Свердловскую область на международных соревнованиях.

«Сейчас мы ждем побед наших бойцов в Турции. Важно не только вкладывать в будущее спортсменов, но и делать это с пониманием того, что спортсмены будут продвигать регион на мировой арене», — отмечает Александр Черных.

Фото предоставлены ООО «СТК»
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