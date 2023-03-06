Спортсмены из Екатеринбурга выступят на первенстве мира по тайскому боксу

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. Компания «Уральские авиалинии» стала официальным поставщиком Международного фестиваля ...17.01.2022 На горнолыжном курорте ММК «Абзаково» пройдет детское соревнование по биатлону
УрБК, Магнитогорск, 17.01.2022. С 17 по 24 января в биатлонном центре горнолыжного курорта «Абзаково» при поддержке ...24.05.2019 ЕВРАЗ направил 350 тыс. руб. на поддержку секции боевых искусств спортивной школы олимпийского резерва в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В 2019 году ЕВРАЗ продолжил помогать секции боевых искусств спортивной школы ...24.08.2016 Русская медная компания поддержит проведение боксерского гала-шоу в Челябинске
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2016. В Челябинске 9 сентября на арене «Трактор» состоится шоу профессионального бокса ...13.05.2013 Спортсмены могут приезжать на соревнования в Россию без виз
Спортсменам, тренерам и спортивным судьям, приезжающим в Россию для участия в соревнованиях, разрешили обходиться без ...