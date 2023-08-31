Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-августе вырос на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-августе составил 5 млрд 378,6 млн тонно-км, что на 1,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В январе-августе этого года автомобильный транспорт региона перевез 20,8 млн т грузов, что на 9,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.