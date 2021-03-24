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Альфа-банк снизил цену для продажи ТРК «КомсоМОЛЛ»в Екатеринбурге до 850 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В Екатеринбурге ТРК «КомсоМОЛЛ», расположенный в районе ЖБИ, снова выставлен на продажу, но на этот раз дешевле на 500 млн руб. Объявление о снижении цены до 850 млн руб. появилось на сайте по продаже недвижимости N1.ru.

Построенный в 2010 году ТРК общей площадью 68 тыс. кв. м, 44,8 тыс. кв. из которой арендная, продают не первый год. До этого владелец «КомсоМОЛЛа», Альфа-Банк, пытался продать его как непрофильный актив за 1,4 млрд руб.
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