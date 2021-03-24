Альфа-банк снизил цену для продажи ТРК «КомсоМОЛЛ»в Екатеринбурге до 850 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Торгово-развлекательный комплекс «КомсоМОЛЛ» в Екатеринбурге выставлен на продажу. ...

Екатеринбургский ТРК «КомсоМОЛЛ» выставлен на продажу за 1,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Альфа-банк стал победителем торгов по продаже торгово-развлекательного комплекса (ТРК) ...

Альфа-банк выкупил здание ТРК «Комсомолл» в Екатеринбурге за 1,1 млрд рублей

В Екатеринбурге продают ТРК «КомсоМОЛЛ» за 1,1 млрд рублей

В Екатеринбурге за 1,1 млрд руб. выставлен на продажу торгово-развлекательный комплекс «КомсоМОЛЛ» (владелец ООО ...