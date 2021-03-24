Альфа-банк снизил цену для продажи ТРК «КомсоМОЛЛ»в Екатеринбурге до 850 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Торгово-развлекательный комплекс «КомсоМОЛЛ» в Екатеринбурге выставлен на продажу. ...11.05.2018 Альфа-банк выкупил здание ТРК «Комсомолл» в Екатеринбурге за 1,1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Альфа-банк стал победителем торгов по продаже торгово-развлекательного комплекса (ТРК) ...10.04.2018 В Екатеринбурге продают ТРК «КомсоМОЛЛ» за 1,1 млрд рублей
В Екатеринбурге за 1,1 млрд руб. выставлен на продажу торгово-развлекательный комплекс «КомсоМОЛЛ» (владелец ООО ...10.04.2018 В Екатеринбурге продают ТРК «КомсоМОЛЛ» за 1,1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. В Екатеринбурге за 1,1 млрд руб. выставлен на продажу торгово-развлекательный комплекс ...22.11.2012 ТРК «Комсомолл» выставлен на продажу за 2,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2012. На сайте Национальной единой риэлторской сети некий Айгиз Бакиров продает известный в ...