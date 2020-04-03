Екатеринбург вошел в топ-5 лучших российских городов для бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2020. Екатеринбург вошел в первую десятку мегаполисов с высоким качеством городской среды. ...15.01.2018 Екатеринбург не вошел в топ-10 городов в рейтинге качества жизни населения
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. Екатеринбург не вошел в первую десятку городов в рейтинге качества жизни населения по ...14.11.2014 Екатеринбург вошел в пятерку городов с наибольшим количеством гостиниц и хостелов
УрБК, Москва, 14.11.2014. Екатеринбург вошел в пятерку российских городов с наибольшим количеством гостиниц на душу ...30.05.2013 Екатеринбург вошел в ТОП-30 городов России для ведения бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2013. Екатеринбург занял 26-е место в списке 30 лучших городов России для ведения бизнеса по ...28.03.2013 Екатеринбург занял третье место в рейтинге инновационных городов России
Екатеринбург вошел в рейтниг инновационных городов мира по версии Innovation Cities Global Index. Столица Урала стала ...