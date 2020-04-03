Екатеринбург вошел в топ-5 лучших российских городов для бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В рейтинге журнала «Forbes» Екатеринбург вошел в пятерку лучших городов для развития бизнеса из 90 городов с наибольшим количеством жителей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



Основными критериями при составлении рейтинга стали кадры — количество выпускников вузов и колледжей на 1 тыс. человек, инвестиции и инфраструктура, малый и средний бизнес — количество МСП на 1 тыс. человек, демография и жилье, а также доходы, исчисляемые соотношением средней зарплаты к прожиточному минимуму. Учитывалось и качество городской среды.



При расчете каждому параметру был присвоен «удельный вес»: количество МСП имело коэффициент 50%, доходы — 13%, а кадры — 8%. Екатеринбург набрал 58,3 балла.



Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не участвовали.