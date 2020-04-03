УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:22

Екатеринбург вошел в топ-5 лучших российских городов для бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В рейтинге журнала «Forbes» Екатеринбург вошел в пятерку лучших городов для развития бизнеса из 90 городов с наибольшим количеством жителей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Основными критериями при составлении рейтинга стали кадры — количество выпускников вузов и колледжей на 1 тыс. человек, инвестиции и инфраструктура, малый и средний бизнес — количество МСП на 1 тыс. человек, демография и жилье, а также доходы, исчисляемые соотношением средней зарплаты к прожиточному минимуму. Учитывалось и качество городской среды.

При расчете каждому параметру был присвоен «удельный вес»: количество МСП имело коэффициент 50%, доходы — 13%, а кадры — 8%. Екатеринбург набрал 58,3 балла.

Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не участвовали.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.04.2020 Екатеринбург вошел в ТОП-10 рейтинга Минстроя РФ по качеству городской среды

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2020. Екатеринбург вошел в первую десятку мегаполисов с высоким качеством городской среды. ...

15.01.2018 Екатеринбург не вошел в топ-10 городов в рейтинге качества жизни населения

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. Екатеринбург не вошел в первую десятку городов в рейтинге качества жизни населения по ...

14.11.2014 Екатеринбург вошел в пятерку городов с наибольшим количеством гостиниц и хостелов

УрБК, Москва, 14.11.2014. Екатеринбург вошел в пятерку российских городов с наибольшим количеством гостиниц на душу ...

30.05.2013 Екатеринбург вошел в ТОП-30 городов России для ведения бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2013. Екатеринбург занял 26-е место в списке 30 лучших городов России для ведения бизнеса по ...

28.03.2013 Екатеринбург занял третье место в рейтинге инновационных городов России

Екатеринбург вошел в рейтниг инновационных городов мира по версии Innovation Cities Global Index. Столица Урала стала ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм29.08.2023Перевозка деревянных бытовок длинномером
Архив новостей
Сентябрь 2023 (692)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18