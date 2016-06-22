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Газпромбанк выкупил 14 торговых центров «Мега», один из них в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. Группа Газпромбанк выкупила у шведских инвесторов Ingka Centres екатеринбургский ТЦ «Мега». Стоимость всех 14 российских торгово-развлекательных объектов, ранее принадлежавших Ingka Centres, оценивается в 2,85 млрд долл. США.

Как сообщает «Коммерсантъ», общая торговая площадь «Мега» в России, включая ТЦ в Екатеринбурге на ул. Металлургов, 87, составляет 2,3 млн кв. м.

До ухода из России Ingka Centres была крупнейшим собственником торговой недвижимости в РФ. По данным Forbes, в 2022 году доход Ingka Centres с «Мега»-площадей сократился в России на 19% год к году — до 285 млн долл. США.
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