Курс евро с начала торгов вырос на 0,19%

УрБК, Москва, 28.09.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 97,05 руб., евро — 102,15 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,15%, европейской — на 0,19%.

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