Курс евро с начала торгов вырос на 0,19%

УрБК, Москва, 31.05.2023. По состоянию на 15.15 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,01 руб., евро — ...29.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,08%
УрБК, Москва, 29.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 77,08 руб., евро — ...28.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,41%
УрБК, Москва, 28.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,55 руб., евро — ...21.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,16%
УрБК, Москва, 21.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,81 руб., евро — ...14.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,25%
УрБК, Москва, 14.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 73,75 руб., евро — ...