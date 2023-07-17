УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщается на ...14.07.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются похолодание и дожди
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются похолодание и дожди. Об этом ...23.06.2023 На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидаются дожди и похолодание
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области в ближайшие выходные ожидается похолодание до +5 градусов. Об ...05.06.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и похолодание
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...17.10.2022 На Среднем Урале ожидаются заморозки и дожди
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается похолодание и небольшие дожди. Об ...