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На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и похолодание

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 28-30 сентября ожидается температура воздуха от +8 до +17 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до 0 градусов.

Кроме того, местами на территории региона пройдут умеренные дожди.
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