Более 90% школ и детсадов Екатеринбурга обеспечены теплом

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Из 8,4 тыс. зданий жилищного фонда Екатеринбурга более 6 тыс. уже готовы к новому ...30.11.2022 В Екатеринбурге при подготовке к отопительному сезону отремонтировали 110 источников теплоснабжения
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. Начальник управления ЖКХ администрации Екатеринбурга Александр Брагин выступил перед ...02.09.2014 В Екатеринбурге завершается подготовка к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2014. Плановая подготовка к отопительному сезону уральской столицы подошла к финальному ...20.08.2014 Коммунальные службы Екатеринбурга заменили более 50 километров теплосетей и водопровода
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2014. В Екатеринбурге продолжаются работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. ...27.07.2012 Почти 3 тыс. объектов инженерной инфраструктуры Екатеринбурга на 100 дней обеспечены котельным топливом в рамках подготовки к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2012. Как сообщили представители Управления жилищного и коммунального хозяйства в рамках ...