Более 90% школ и детсадов Екатеринбурга обеспечены теплом

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудил безаварийную подготовку объектов теплоснабжения к зиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Ответственные службы подготовили к работе 112 теплоисточников, 479 центральных тепловых пунктов, 12 тепловых насосных станций, 104 источника водоснабжения (сооружения водозабора), 365 насосных станций водоснабжения, 126 канализационных станций. Переложили 56 км сетей теплоснабжения, 18,7 км водоснабжения, 12,7 км водоотведения и почти 43 км электроснабжения.



После проверки были заменены и части внутридомовых инженерных коммуникаций — 14,41 тыс. м отопления, 13,98 тыс. м канализации, 21,18 тыс. м горячего и 18,93 тыс. м холодного водоснабжения.



На сегодняшний день обеспечены теплом 96,5% школ, 98% детских садов, 72% объектов здравоохранения, 55% учреждений культуры и 16% объектов жилищного фонда.